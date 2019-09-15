تامر حسني يوجه رسالة لعاصي الحلاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: وجه الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، رسالة للفنان اللبناني عاصي الحلاني، بعد تعرضه لوعكة صحية. وعلق: "ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي يا عاصي، معلش ما يقع إلا الشاطر، يلا قوم بالسلامة لجمهورك يا فارس يا بطل". كان عاصي الحلاني قد سقط من فوق جواده، خلال ممارسة رياضة الفروسية بصحبة نجله الوليد، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بلبنان.

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