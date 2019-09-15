"انتحار مُعلن" تختتم عروضها في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: اختتمت مسرحية "انتحار مُعلن" عروضها ضمن فعاليات الدورة الـ 26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، أمس السبت 14 سبتمبر. وشهد العرض حضور سفير جمهورية تونس بالقاهرة، وسامح مهران رئيس المهرجان التجريبي، والمخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان، وقام الدكتور سامي الجمعان مؤسس رابطة ATPA بتكريم مهران وعصام. ومن جانبه، أعرب المخرج مازن الغرباوي عن سعادته، بردود الأفعال التي جاءته عن عرض "انتحار مُعلن" والرابطة، مؤكدًا أنه بمجرد الإعلان عن تدشين الرابطة جاءته طلبات للانضمام لهذا الكيان، الذي يعد أول مشروع إنتاج عربي مشترك في المسرح، بين مصر والسعودية وتونس.

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