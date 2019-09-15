محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يستعد المنتج أحمد عبدالباسط لبدء تصوير فيلمه الجديد "شريط 6"، بعد تعاقده مؤخرًا مع الفنان خالد الصاوي على بطولته.
ويعقد عبدالباسط جلسات عمل تجمعه بمؤلف العمل محمود حمدان، والمخرج محمد سلامة، لترشيح باقي الأبطال، قبل انطلاق التصوير خلال أيام.
وقال في بيان صحفي إن الفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية التشويقية، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يقعوا في مشاكل حقيقية نتيجة وجود أزمة في الأخلاق والتربية، حسب تعبيره.
وأضاف عبدالباسط: "الفيلم يوجه مجموعة من الرسائل للأهل حول أهمية الأخلاق، وأن الأموال ليست أساسية في التربية ولكن هناك معايير أخرى يجب مراعتها"، مشيرًا إلى أنه من المقرر تصويره في القاهرة وخارجها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعاقده مع "الصاوي".. منتج "شريط 6": الفيلم رومانسي تشويقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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