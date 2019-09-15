أصالة لعاصي الحلاني: "سلامتك يا فارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: دعمت المطربة السورية أصالة نصري صديقها المطرب اللبناني عاصي الحلاني، موجهة له رسالة عبر صفحتها الخصية بموقع "تويتر". وكتبت أصالة في تغريدة لها قائلة: "الحمدلله على سلامتك يا فارس ويا طيّب ويا قريب على قلوب الملايين". وكان المطرب اللبناني عاصي الحلاني، قد أصيب عقب سقوطه من فوق ظهر حصانه في مزرعته بلبنان، خلال ممارسة رياضة الفروسية، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

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