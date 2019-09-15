من "الفراق صعب" لـ "أسعد يوم في حياتي".. ردود أفعال الفنانات بعد طلاقهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شهد الوسط الفني في الفترة الأخيرة، العديد من حالات الطلاق، فبين الحين والآخر تخرج إحداهن لإعلان خبر انفصالها، الأمر الذي شكل صدمة لمحبيهن، وأحدث حالات الطلاق ارتبطت بالفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، التي فاجأت جمهورها بخبر انفصالها بعد قصة حب كان جمهورها شاهدًا عليها.

وفي السطور التالية نرصد أبرز حالات طلاق الفنانات التي شكلت صدمة لمحبيهن:

نادين نجيم

في خطوة غير متوقعة، أعلنت النجمة اللبنانية نادين نجيم، أمس السبت، خبر طلاقها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مغردةً: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بيضلوا، موضحة: "والأهم الثمرة الحلوة ولادنا... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم إلنا".

وكانت نجيم تزوجت من المهندس اللبناني هادي الأسمر في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، رزقت منه بولدين هما هافن عام 2013 وجيوفاني في عام 2014.

سارة نخلة

كشفت الفنانة السورية سارة نخلة، عن التطورات النهائية في، الدعوى التي رفعتها ضد زوجها السابق الفنان أحمد عبدالله محمود منذ عدة شهور، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، مكتوب عليها: "اليوم يوم مميز بالنسبالي، كنت مستنياه بقالي سنة بالتمام والكمال بالصبر والاتكال على ربنا، والحمد لله بعد عذاب وبفضل ربنا وفضل أستاذي وسندي المستشار عاصم قنديل المحترم، حقي هيرجعلي وبحكم محكمة الحمد لله".

وأضافت نخلة: "اليوم المحكمة حكمتلي الحمد لله، وكسبت القضية بالرغم من أنه جايب ناس تشهد زور، وهم ولا شافوا ولا سمعوا حاجة، بس ربنا شايف وعارف وأظهر الحق، وفلوسي هترجعلي بالقانون وبحكم محكمة".

واستمرت العلاقة بين الزوجين، لثلاث سنوات، وعقب الانفصال خاضا عدة قضايا بعد الانفصال، ما زال بعضها في المحاكم، منها: تحرير محضر شيك بدون رصيد ضد أحمد من قِبل سارة، ومحضر تعدٍ بالضرب من قبل والدة أحمد ضد سارة.

هنا شيحة

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من خلال تسجيل صوتي، أعلنت الفنانة هنا شيحة خبر انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، وقالت: "إنها انفصلت في هدوء بسبب خلاف في وجهات النظر بينها وبين أحمد، لكن علاقتهما ستظل طيبة، وسيبقى صديقًا مقربًا لها".

ياسمين عبدالعزيز

أما الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فخبر طلاقها شكل صدمة لمحبيها على مستوى العالم العربي، إذ فاجأت الجميع في بداية عام 2019، بإعلانها الانفصال عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زيجة استمرت أكثر من 17 عاما، أثمرت عن أبنائها ياسمين، وسيف.

حلا شيحة

كشفت حلا شيحة عن انفصالها عن زوجها الكندي، خلال لقائها ببرنامج Trending، منذ 5 شهور تقريباً، وأنها الآن أصبحت مستقرة في مصر تتابع عملها في المجال الفني، مؤكدة أن طلاقها أدى إلى تقسيم أبنائها، فابنتاها الكبيرتان تعيشان مع والدهما في كندا نظرًا لدراستهما، بينما يعيش ابنها وابنتها الصغيران معها في مصر.

ساندي

في مارس من العام الجاري، أعلنت الفنانة ساندي طلاقها من زوجها، بعد زواج استمر لمدة عام، وكشفت ذلك خلال تواجدها ببرنامج "قطعوا الرجالة"، بعدما عرضت لها مقدمة البرامج راغدة شلهوب صورتين؛ إحداها: لحازم كتانة، والثانية: لحسام بدران لزوج ساندي الأول، وطلبت قول شيء عنهما لترد بأنهما زوجاها السابقان.

وكانت ساندي تزوجت من حازم كتانة في مايو 2017، وأسفر زواجهما عن ابن وحيد هو "راين".