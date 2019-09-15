أحمد عمارة يحصد جائزة أفضل دكتور صحه نفسيه في مهرجان الفضائيات

حصل الدكتور أحمد عمارة، علي جائزة افضل دكتور في مجال الصحه النفسية والسعادة من مهرجان الفضائيات بدورته العاشرة، والتي تولي رئاستها الإعلامي أحمد عليوة.

برز إسم الدكتور أحمد عمارة في مجال الصحة النفسية والسعادة، حتى أصبح من أكثر الشخصيات البارزة في المجتمع في مجال الطاقة، إذ قدّم عدد لا بأس به من الحلقات التلفزيونيّة التي وصل عددها إلى ما يقرب من 450 حلقة في مختلف البلدان العربية

على الهواء مباشرة، كما أنّه يعد صاحب أكبر محتوى في مجال الطاقة والتطوير والنجاح والسعادة.

أما عن قوته وتأثيره على مواقع التواصل الاجتماعي، استطاع "عمارة" أن يحصد عدد كبير من المتابعين عبر حساباته الشخصيّة "انستقرام"، "سناب شات"، "تويتر" و"فايسبوك"، حتى أصبح له عدد متابعين من جميع دول العالم، تعدّوا الـ 4 مليون متابع، يتشاركون معه

كل ما هو جديد.

جمهور دكتور أحمد عمارة، يقصدون محاضراته بشكل كبير، حيث يرفع شعار "كامل العدد"، ومن أبرز المحاضرات التي نالت نجاحًا كبيرًا كانت محاضرة منذ 3 أشهر بالجزائر تتركّز على مجال تطوير الشباب والنجاح والسعادة في الحياة، وكانت من أبرز المحاضرات التي تمّت في منطقة المغرب العربي "تونس- المغرب- الجزائر".

وفي الإمارات منذ شهر فبراير الماضي، ألقى "عمارة" أكبر المحاضرات في الإمارات، وقتها، وحضرها 5000 شخص، إضافة إلى ذلك فقد حاضر الدكتور أحمد عمارة بمحافظة الاسكندرية بمصر بمكتبة الاسكندرية والتي كان لها تأثيرًا قويًا.