"ريهانا" توضح سبب اعتزالها الغناء!

أعلنت النجمة العالمية "ريهانا"، اعتذارها لمعجبيها بشأن اعتزالها الغناء لفترة مؤقتة، حيث تسعى إلى التركيز على العمل في مجالها الجديد الخاص بالأزياء والملابس النسائية ومستحضرات التجميل التي تقدر بـ486 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قالت ريهانا "أرجو من جمهوري أن يتحلوا بالصبر قبل سماع أي شيء جديد، فكل ما أقوم به سيكون مؤتمنًا سواء كان الألبوم أو العطور أو المكياج أو الموضة، يجب أن تنتظروا أنا آسفة للغاية".

الجدير بالذكر أن النجمة العالمية "ريهانا"، لم تصدر أي ألبوم غنائي منذ عام 2016، وقد اتجهت إلى خوض مشاريع أخرى غير الغناء مثل الأزياء والمكياج.

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