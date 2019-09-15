كيم كاردشيان تربح مبلغاً خياليّاً في 5 دقائق!

حصدت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، نحو مليوني دولار في خلال 5 دقائق، بعد إعلان صوّرته، خاص بملابس داخلية.

وبحسب ما نشرته الصحف الأجنبية، فإن العلامة التجارية "سكيمس" أطلقت منتجاً جديداً عبارة عن نوع من الملابس الداخلية النسائية الخاصة بالتنحيف، وتم بيع جميع القطع الموجودة.

وتعرض الموقع الإلكتروني الخاص بالعلامة التجارية لضغط كبير أدى لتوقفه عن العمل، الأمر الذي دفع القائمين على تسليم الطلبات بأسرع ما يمكن للعملاء وتصنيع قطع جديدة من المنتج.

وبحسب ما نشر فقط سجلت المبيعات رقما قياسيا حيث وصلت الأرباح الى 4 ملايين دولار حصلت كاردشيان على نصفها خلال دقائق.

في أغسطس الماضي، قدمت كيم كارداشيان- ويست اسما جديدا لماركة ملابسها الداخلية، التي كان عليها تغييرها بسبب موجة غضب من اليابانيين.

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