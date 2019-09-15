قررت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، وزوجة الأمير هاري، العودة إلى العمل للمرة الأولى منذ وضعها مولودها الصغير "آرتشي"، لتدشن مجموعة أزياء جديدة تذهب إيراداتها لمساعدة مؤسسة خيرية تدعم النساء العاطلات.

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، فإن ميغان ظهرت مرات عديدة بعد ولادتها في مايو الماضي، إلا أن العودة الرسمية الأولى لها كانت مع عودتها لتدشين مجموعة الأزياء التي جرى تصميمها بالتعاون مع متاجر ومصممين بريطانيين معروفين.

وتعتزم دوقة ساسكس طرح مجموعة ”سمارت سيت كابسول“ للبيع لمدة أسبوعين وستخصص إيراداتها لدعم مؤسسة "سمارت ووركس" الخيرية التي تقدم ملابس عالية الجودة وتدريبا للنساء العاطلات لمساعدتهن في مقابلات العمل.

وأضافت الوكالة أن ميغان قالت في بيان "منذ انتقلت إلى المملكة المتحدة، بات من المهم للغاية بالنسبة لي أن التقي مع الجمعيات والمنظمات.. التي تقوم بعمل مفيد وأحاول أن أقوم بكل ما في وسعي لمساعدتها في توسيع مساحة تأثيرها".

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى بعد الولادة.. ميغان ماركل تعود لعملها مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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