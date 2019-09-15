احمد عز وحورية فرغلي يلحقان بموسم رأس السنة

فيلمان جديدان من المقرر عرضهما في موسم رأس السنة السينمائي، بعد أن قارب صناع الفيلمين على الانتهاء منهما، الأول هو العارف بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، والذي قارب عز على الانتهاء من تصويره، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة، مشاهد الفيلم تم تصويرها في القاهرة، وبعضها في بلغاريا، وتقرر له العرض خلال الموسم نفسه، وهو الفيلم الوحيد الذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن خلال الموسم حتى الآن.

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6 أفلام تنافس على إيرادات موسم رأس السنة

كذلك انتهى المخرج أحمد البدري من تصوير معظم مشاهد فيلمه الجديد: استدعاء ولي عمرو، الفيلم بطولة حورية فرغلي، ومحمد عز، وسماح أنور، ومحمد لطفي، مي كساب، إنتصار، حمادة الليثي، محمد مرزبان، ندى بهجت، صبري فواز، أماني كمال، إيمان السيد، محمد يونس، كلوديا حنا، والطفل فارس عامر، ومن تأليف محمد سمير مبروك، ومن المقرر أن يشارك في السباق ضمن الأفلام الكوميدية المعروضة خلال الموسم.

ليصبح عدد الأفلام المشاركة في الموسم حتى الآن 6 أفلام: العارف، واستدعاء ولي عمرو، إلى جانب ديدو لكريم فهمي، ولص بغداد لمحمد إمام، وكنج سايز لمحمد هنيدي، والفلوس لتامر حسني.

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