ياسمين صبري تنسحب من موسم رمضان 2020.. فما السبب؟

قررت الفنانة ياسمين صبري الحصول على إجازة من المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وذلك بعد الإرهاق الشديد الذي تعرضت له خلال فترة تصوير مسلسل حكايتي، الذي يعد أول بطولاتها المطلقة في الدراما المصرية.

وأكد أحد المصادر المقربة من ياسمين صبري، أنها تبحث حالياً عن سيناريو سينمائي مميز، تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما أيضاً، بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلاله أعمالها السينمائية المميزة، والتي كان آخرها: ليلة هنا وسرور وغيرها من الأعمال السينمائية الأخرى، التي قدمتها طوال الفترات الماضية.

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وأشار المصدر إلى أن ياسمين ستختار أحد النصوص السينمائية مع بعض الوجوه الشابة في التأليف، ومن المقرر أن يعلن خلال الفترة المقبلة عن العمل وأبطاله بشكل رسمي.

جدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين صبري خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل حكايتي، الذي شارك في بطولته كل من: نهال عنبر، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، ووفاء عامر، وصفاء الطوخي، وإدوارد، وجمال عبدالناصر، وإسلام جمال، وهنادي مهنى، وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما المصرية. واستطاعت أن تحقق من خلال هذا العمل، ضجة كبيرة على السوشال ميديا، وتعرضت بسببه لانتقادات كثيرة بسبب مبالغتها في وضع الماكياج، وكذلك سرقة أفكار الملصقات الدعائية من أعمال فنية أجنبية.