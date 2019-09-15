دينا الشربيني بطلة فيلم كريم عبد العزيز الجديد

انضمت الفنانة دينا الشربيني إلى أسرة فيلم «البعض لا يذهب للمأذون»، الذي سيقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز؛ ليكون هذا العمل هو بوابة العودة لدينا الشربيني إلى السينما، بعد غياب دام لسنوات، انشغلت خلالها بالأعمال الدرامية التي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً.

زي الشمس، آخر أعمال دينا الشربيني في التليفزيون

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وقد عقدت دينا الشربيني جلسة عمل جمعتها بأبطال الفيلم، الذين تم اختيارهم من قِبل المخرج أحمد الجندي، وهم: نيللي كريم، وغادة عادل، ومحمود حميدة، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، واتفقوا على الخطوط العريضة للشخصيات التي ستقدم ضمن أحداث العمل، الذي من المقرر البدء في تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل، وسيقوم مخرج العمل خلال الفترة الحالية بمعاينة أماكن التصوير، ومعاينة الديكورات المطلوبة، والتي سيكون أغلبها ديكورات داخلية؛ خاصة وأن أغلب أحداث العمل سيتم تصويرها داخل عدد من المنازل.

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يشار إلى أن دينا الشربيني خاضت الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل زي الشمس، الذي شاركت في بطولته بجانب سوسن بدر، وريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وجمال سليمان، وأحمد داود، وأحمد مالك، وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما المصرية، ومن إخراج كاملة أبوذكري وسامح عبدالعزيز، الذي استكمل تصوير حلقات المسلسل التي تبقت بعد اعتذار كاملة عن العمل.

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