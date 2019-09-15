كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 04:54 مساءً - أصدر الفنان الشعبي المصري ” شعبان عبد الرحيم ” أغنية جديدة يهاجم فيها الممثل المصري ” محمد علي ” الذي ظهر مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي مهاجما الجيش المصري ومؤسسات الدولة المصرية في مقاطع فيديو يقوم بتقديمها .
وتحمل أغنية شعبان عبد الرحيم إسم ” الشعب المصرى وجيشه إيد واحدة بجد بجد ” .. والتي دعا فيها شعبان عبد الرحيم بضرورة تأديب الفنان محمد علي عما بدر منه .
كما هاجم فيها محمد على بسبب هجومه على مؤسسات الدولة .. ووصفه بالممثل الفاشل وإنه ” حرامي ورغاي ” واتهمه بالخيانة .
والأغنية من كلمات وإخراج : إسلام خليل .
يذكر أن شعبان عبد الرحيم متغيب عن الساحة الفنية منذ سنتين تقريبا بسبب حالته الصحية بعد إعلانه عن إجراء عملية جراحية .
كانت هذه تفاصيل خبر شعبان عبد الرحيم يعود بعد غياب بأغنية جديدة يهاجم فيها فنانا مصريا : ” حتة ممثل فاشل يستاهل التأديب “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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