تعرف على وصية المخرج اللبناني سيمون أسمر.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحل المخرج اللبناني سيمون أسمر، عن عالمنا يوم الأربعاء الموافق 11 سبمتبر وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية ودخل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.

ونشرت قناة LBCI نسخة عن وصية المخرج ومعدّ البرامج سيمون أسمر، حصلت عليها من وكيل الراحل المحامي زياد البيطار.

المخرج الراحل أوصى بإنشاء دار للأوبرا في بيروت تتألف من مجلس أمناء مقتدرين وفنانين لبنانيين يكون جزء كبير من مردودها لمساعدة من هم بحاجة من المبدعين اللبنانيين.

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وكان راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبدالساتر قد ترأس الصلاة لراحة نفس المخرج سيمون أسمر، بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وعدد من النواب والإعلاميين ورئيس مجلس ادارة “المؤسسة اللبنانية للارسال” بيار الضاهر، عائلة الفقيد وحشد من الفنانين.

يذكر أن جثمان سيمون أسمر، تم نقله إلى بلدته غزير، ووارى الثرى بمدفن العائلة، وشارك في تشييع الجثمان من النجوم كل من نجوى كرم، وراغب علامة، ووائل كفوري، والفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، وسط وفلة الجزائرية، ووليد توفيق، والليدي مادونا، وعدد كبير عدد كبير من أصدقائه وعائلته.