متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خاضت الفنانة المصرية أنغام تجربة الزواج 4 مرات، وشغلت الجمهور بانفصالاتها عن أزواجها عدة مرات.
في بعض الأحيان وصلت تفاصيل الخلافات بين أنغام وأزواجها إلى العلن، وأصبحت سيرتها حديث الجمهور ووسائل الإعلام.
ربما لم تكن انفصالات أنغام طبيعية أو سلسة بالمعنى الحقيقي، فالبعض لامها وآخرون دعموا قرارها وأكدوا أن حياتها الشخصية ملكها، مشيرين إلى أنها تبحث عن الحب.
مؤخرًا أثارت أنغام الجدل بزواجها من الملحن أحمد إبراهيم الذي يصغرها بنحو 11 عامًا، وما زاد الطين بلة كان قبولها بأن تكون زوجة ثانية على ياسمين عيسى التي هاجمتها علنا، مؤكدة أنها خطفت زوجها.
لمعرفة المزيد عن تفاصيل زيجات أنغام، تابعي الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام وأزواجها الأربعة.. رحلة البحث عن "الأمان" أم "الحب"؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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