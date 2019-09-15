عاصي الحلاني يُغرّد لجُمهوره: أتماثل للشفاء وألقاكم قريبًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد التفاصيل المؤلمة في حادثة سقوط الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن ظهر حصانه ونشر صور صادمة، خرج الفنان على جمهوره برسالةِ طمأنة.

وقال عاصي في تعليقه الأول على الحادث: "إلى جميع الأحباء والأوفياء.. أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني.. وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة".

وتابع الحلاني في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "إنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريبًا.. لكم مني كل الحب والتقدير، عاصي الحلاني".

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وفي وقت سابق نشر الإعلامي اللبناني جمال فياض على حسابه في فيسبوك صورًا ظهر فيها عاصي الحلاني بشكل صادم لمحبيه، بسبب ارتدائه رقبة طبية ووضع الجبس في يده، وعلق عليها قائلًا: "الحقيقة إن عاصي الحلاني نجا من الموت بمعجزة".

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وتسبب الحلاني في قلق محبيه بعد إفصاح فياض عن تفاصيل حالته الصحية عقب سقوطه من على ظهر حصانه وكشف أنه تسبب في كسور في يده والأضلع والرقبة بالإضافة إلى فقدانه الوعي لفترة بعد الحادث.

وأتبعته ماريتا ابنة عاصي الحلاني بمنشور آخر كشفت فيه تطورات حالة والدها الصحية، إذ كتبت: "شكرًا لكل يلي سألتوني عن بابا الحادث صار مارق عليه كم يوم، وحبيت أطمنكم إنو بابا بخير الحمدلله وصار بالبيت، ما تعتلوا هم وما تخافوا! أبدًا أبدًا ما في شي خطر! بس شوية تعب الله يحمي كل أب بالعالم نحبكم كتير".