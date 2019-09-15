ما سبب الهجوم على نسرين طافش من قبل زملائها النجوم؟ شاهدي الفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتعرض الممثلة نسرين طافش بين الحين والآخر لانتقادات لاذعة من زملائها الفنانين بشكل علني.

بداية خلافاتها كانت مع زميلتها ديما بياعة، التي اتهمتها بخيانة صداقتها وسرقة زوجها الممثل تيم حسن، وأحدثت تصريحات ديمة آنذلك ضجة لم يسكت عنها الإعلام العربي.

لاحقا اختلفت نسرين مع عدد من النجوم، حيث اتهمها بعضهم بعدم المهنية وآخرون قالوا إنها خضعت لكثير من عمليات التجميل، والبعض الآخر أكد أنه لا يقبل العمل معها في أي مسلسل.

كل هذه التصريحات جعلت نسرين حديث المواقع والبرامج، وتساءل كثيرون عن سبب هجوم النجوم عليها؟

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من ناحيتها التزمت الصمت أحيانًا، وفي أحيان أخرى علمت بشكل غير مباشر من خلال منشورات عبر حسابها في إنستغرام، ومؤخرًا حرصت على الرد بشكل علني وواضح.

لكن ما سبب هذا الهجوم على نسرين طافش؟