16 معلومة لا تعرفينها عن سيلينا غوميز.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إليك بعض المعلومات التي لا تعرفينها عن سيلينا غوميز!
أول ظهور تلفزيوني لها كان مع "بارني" بعمر الـ 7
شاركت معها في الحلقة، النجمة الشهيرة ديمي لوفاتو
أصبحت سيلينا وديمي صديقتين مقربتين إلى عمر الـ 18
لديها شركة إنتاج خاصّة بها تنتج وتلحن وتكتب فيها الأغاني
تمتلك خط ملابس ومحل Dram Out Loud منذ أن كانت في الـ 17 من عمرها
رفضت دورًا رئيسًا في فيلم 3 High School Musical لأنها أرادت أدوارًا تمثيلية أقوى
رياضتها المفضلة هي كرة السلة
لديها تاتو بالعربية "أحب نفسك أولاً"
مطعمها المفضل هو "ماكدونالدز"
مسلسلها المفضل هو "فريندز"
نجمتها الكوميدية المفضلة هي "جنيفر آنيستون
عانت من الاكتئاب المزمن الذي يعرف بالذئبة، وأصيبت بفشل كلوي، فتبرعت لها صديقتها المقربة بكليتها عام 2017
صديقتها المفضلة هي تايلور سويفت
واعدت العديد من نجوم هوليوود أبرزهم "جاستن بيبر" و "ذا ويكند"
يكلّف الإعلان الواحد على إنستغرامها 1 مليون دولار!
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