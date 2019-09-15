فن ومشاهير

16 معلومة لا تعرفينها عن سيلينا غوميز.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إليك بعض المعلومات التي لا تعرفينها عن سيلينا غوميز!

أول ظهور تلفزيوني لها كان مع "بارني" بعمر الـ 7 

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شاركت معها في الحلقة، النجمة الشهيرة ديمي لوفاتو 

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أصبحت سيلينا وديمي صديقتين مقربتين إلى عمر الـ 18 

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لديها شركة إنتاج خاصّة بها تنتج وتلحن وتكتب فيها الأغاني

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تمتلك خط ملابس ومحل Dram Out Loud منذ أن كانت في الـ 17 من عمرها 

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رفضت دورًا رئيسًا في فيلم 3 High School Musical لأنها أرادت أدوارًا تمثيلية أقوى

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رياضتها المفضلة هي كرة السلة

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لديها تاتو بالعربية "أحب نفسك أولاً"

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مطعمها المفضل هو "ماكدونالدز"

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مسلسلها المفضل هو "فريندز"

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نجمتها الكوميدية المفضلة هي "جنيفر آنيستون

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عانت من الاكتئاب المزمن الذي يعرف بالذئبة، وأصيبت بفشل كلوي، فتبرعت لها صديقتها المقربة بكليتها عام 2017

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صديقتها المفضلة هي تايلور سويفت 

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واعدت العديد من نجوم هوليوود أبرزهم "جاستن بيبر" و "ذا ويكند"

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يكلّف الإعلان الواحد على إنستغرامها 1 مليون دولار!

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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