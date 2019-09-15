16 معلومة لا تعرفينها عن سيلينا غوميز.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إليك بعض المعلومات التي لا تعرفينها عن سيلينا غوميز! أول ظهور تلفزيوني لها كان مع "بارني" بعمر الـ 7 شاركت معها في الحلقة، النجمة الشهيرة ديمي لوفاتو أصبحت سيلينا وديمي صديقتين مقربتين إلى عمر الـ 18 لديها شركة إنتاج خاصّة بها تنتج وتلحن وتكتب فيها الأغاني تمتلك خط ملابس ومحل Dram Out Loud منذ أن كانت في الـ 17 من عمرها رفضت دورًا رئيسًا في فيلم 3 High School Musical لأنها أرادت أدوارًا تمثيلية أقوى رياضتها المفضلة هي كرة السلة لديها تاتو بالعربية "أحب نفسك أولاً" Advertisements مطعمها المفضل هو "ماكدونالدز" مسلسلها المفضل هو "فريندز" نجمتها الكوميدية المفضلة هي "جنيفر آنيستون عانت من الاكتئاب المزمن الذي يعرف بالذئبة، وأصيبت بفشل كلوي، فتبرعت لها صديقتها المقربة بكليتها عام 2017 صديقتها المفضلة هي تايلور سويفت واعدت العديد من نجوم هوليوود أبرزهم "جاستن بيبر" و "ذا ويكند" يكلّف الإعلان الواحد على إنستغرامها 1 مليون دولار!

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