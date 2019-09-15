زوجات نجوم الدوري الإنجليزي يلجأن للتجميل خوفًا من خسارة أزواجهنّ.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت زوجات لاعبي الدوري الإنجليزي في سباق محموم بينهن على صعيد العمليات التجميلية لمنع أزواجهن من النظر لسيدات أخريات أكثر منهن جمالاً.

فقد باتت تلك العمليات التجميلية تشكل هوسًا فعليًا لكثير من هؤلاء الزوجات لرغبتهن في الاحتفاظ بأزواجهن وعدم خطفهم من قبل أخريات.

وحول ذلك، قالت صحيفة "ذا صن" إن بيكي فاردي زوجة النجم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، خضعت مؤخرًا لعملية فيلر بشفتيها وكذلك لعملية بوتوكس.

كما تبين أن ريتا محرز زوجة رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، خضعت أيضًا لعدة عمليات فيلر وعملية تجميل بالأنف.

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كما تبيّن أيضًا أن كيم زوجة النجم جو هارت حارس مرمى نادي بيرنلي، خضعت لعمليات تجميل مماثلة لدرجة أن شكلها في الأخير بدا وكأنه مغلف بطبقة من الشمع.