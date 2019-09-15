خالد الصاوي طبيب نفسي للمرة الثانية في السينما

القاهرة - لايف ستايل
يبدأ النجم خالد الصاوي تصوير مشاهده في الفيلم الجديد "شريط 6" مطلع أكتوبر المقبل، وهو العمل الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من الشباب. ويجسد خالد في الفيلم شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، وهي المرة الثانية التي يجسد فيها هذه الشخصية بعد فيلم "كده رضا" مع النجم أحمد حلمي. وتدور الأحداث في إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية. يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم نيللي كريم، بالإضافة إلى الفنانين الشباب ومنهم خالد أنور، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.
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