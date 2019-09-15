السجن 14 يوما للممثلة فيليستي هوفمان بتهمة الغش









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حُكم بالسجن 14 يوماً على الممثلة الأميركية فيليستي هوفمان التي اشتهرت في بطولة المسلسل Desperate housewives لتصبح أول ولي أمر يتلقى حكماً بفضيحة غش للالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة. وذلك بعدما أقرت بالذنب بدفع مبالغ مالية لتزوير اختبار قبول ابنتها في الجامعة. علماً أنها اعتذرت عن تصرفاتها قبل النطق بالحكم، الذي شمل تغريمها بـ 30 ألف دولار مع بقائها عاماً تحت المراقبة.

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وكان الادعاء قد طالب بسجنها لمدة شهر بعد أن أقرت بالذنب باكية في شهر مايو الماضي. حيث اعترفت بالتآمر لدفع 15 ألف دولار مقابل قيام شخص ما بتصحيح إجابات ابنتها في اختبار (سات) المستخدم للقبول في الجامعات. كما طالب الادعاء بتغريمها بـقيمة 20 ألف دولار وإبقائها عاماً تحت المراقبة. إلا أن محاميها دافع عنها بكونها نادمة على فعلتها وتشعر بالعار، ما حثّالمحكمة على السماح لها بالبقاء خارج السجن على أن تقضي عاماً تحت المراقبة وتُكمل 250 ساعة في الخدمة الاجتماعية وتدفع غرامة 20 ألف دولار.

يشار إلى أن "هوفمان"_ البالغة من العمر 56 سنة، والحاصلة على جائزة أوسكار_ هي واحدة من بين 51 شخصاً وُجِّهَت لهم اتهامات في مخطط واسع النطاق، اتُهم فيه أولياء أمور أثرياء بالتآمر واستخدام الرشوة وسبل أخرى للتحايل لضمان دخول أبنائهم إلى جامعات بارزة شملت يال وستانفورد وجورجتاون.