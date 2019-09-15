





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: رد الفنان المصري محمد رمضان على منتقدي ملابسه الشفافة والمكشوفة الصدر في العروض الغنائية التي يقدمها في حفلاته. حيث قال بحديثه لبرنامج "عرب وود" أن الاستعراضات بحفلاته تعتمد على هذه الملابس. لأن المشاركين فيها لا يمكن أن يطلوا ببدلات عادية يل يجب أن تحمل ملابسهم طابع المبالغة، وأعطى مثالاً على ذلك إطلالات النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون في عروضه الشهيرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يشبّه ملابسه بـ"مايكل جاكسون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.