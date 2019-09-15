شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ناصيف زيتون يحيى حفلا غنائيا بساحة الأمويين بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب السورى ناصيف زيتون مساء اليوم الأحد، حفلا غنائيا، بأرض مدينة المعارض القديمة ساحة الأمويين بسوريا، ضمن موسم الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.

وتألق​ ناصيف زيتون مؤخرا من خلال حفلين غنائيين خلال الفترة الماضية، في إطار فعاليات الدورة 55 من مهرجان قرطاج الدولي، ونظرًا لجماهيريته الكبيرة قررت إدارة المهرجان إقامة حفلين ضمن الفعاليات.

كان ناصيف زيتون طرح أغنية جديدة اسمها "تكة"، وهى من كلمات ضياء عشا وألحان عمر الخير وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك".