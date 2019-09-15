شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد توم هاردى.. حكاية تاتو رسمه على ذراعه باسم ليوناردو دى كابريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم توم هاردي بعيد ميلاده وسط احتفاء من جانب محبيه فى مختلف بلدان العالم بعدما صار واحدا من أهم نجوم العالم خلال السنوات الأخيرة كما اعتبر من الأيقونات الفنية الذى يعتمد عليها المخرجين بأغلب الأدوار المعقدة.

وربما لا يعلم الكثيرون شيئا عن صداقة توم هاردي الذى ترشح لجائزة الأوسكار للمرة الأولى في مسيرته الفنية عن دوره فى فيلم The Revenant ببطل العمل ليوناردو دي كابريو التى تطورت حتي وصلت إلى وضعه تاتو وضعه على ذراعه يحمل اسم الأخير.

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leonardo-dicaprio-the-revenant

حكاية التاتو ذكرها توم هاردى حينما سأل عن الأمر وأكد وقتها أنه يرجع إلى نبوءة من ليوناردو حيث قال له أنه سيترشح للفوز بالأوسكار للمرة الأولي فى مسيرته الفنية عن دوره الرائع بهذا الفيلم الأمر الذى اعتبره مجرد مجاملة لا يمكن أن تحصل على أرض الواقع بسهولة ووعده بأنه حال حدوث الأمر بالفعل فغنه سيرسم اسمه على ذراعه من خلال تاتو، وهو ما حصل بالفعل مثلما يظهر فى الصورة.