شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفلت أسرة فيلم "لص بغداد" بعيد ميلاد محمد إمام وياسمين رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أسرة فيلم "لص بغداد" بأعياد ميلاد الفنان محمد إمام وياسمين رئيس والمخرج العمل أحمد خالد موسي.

كما نشر الفنان محمد إمام صورة تجمع مع المخرج أحمد خالد موسي، وياسمين رئيس، وأحمد العوضي، ومحمد عبد الرحمن توتا عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلق إمام على الصورة: "بعد 20 ساعة تصوير بنحتفل بعيد ميلادي و عيد ميلاد ياسمين رئيس و عيد ميلاد المخرج أحمد خالد بتورتة قد رُكب أحمد العوضي و من غير شمع".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.