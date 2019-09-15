شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شعبان عبد الرحيم يهاجم الهارب محمد على بأغنية "حتة ممثل فاشل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب شعبان عبدالرحيم أغنية تحمل اسم "حتة ممثل فاشل" والتى هاجم فيها المقاول الهارب محمد على وتقول كلمات الأغنية : اللى معاه ربنا مش بيخاف من حد والشعب وجيشه إيد واحدة بجد بجد، حتة ممثل فاشل ساقط ملوش تقدير، دا غلط في مصر وجيشها يستاهل التأنيب، اسمه محمد على، مش يعني على كلاي، دا حتة عيل فاسد وحرامى ورغاي والأغنية من كلمات إسلام خليل.

شعبان عبد الرحيم ينتظر عرض فيلم "أفندينا" المقرر طرحه قريبا، وتدور أحداثه حول نفوذ أصحاب المال، ويجسد شخصية ميكانيكى فى العمل، ويشارك فى بطولته الفنانة نرمين ماهر وأحمد عزمى، ومجموعة من الفنانين الشباب، وقصة سيناريو وحوار أيمن رمضان، وإخراج إبراهيم جمال.

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يذكر أن آخر أعمال شعبان عبد الرحيم، السينمائية فيلم "أمان يا صاحبى" الذى شارك به كضيف شرف.