شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد تومى لى جونز الـ73.. تعرف على سر تقديمه إعلانات فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم العالمى تومى لى جونز بعيد ميلاده الـ 73 وهو النجم الذى اكتسب شعبية جارفة حول العالم بفضل موهبته الفريدة و قدرته علي تجسيد الشخصيات بحرفية شديدة ، واليوم احتفالا بعيد ميلاده نكشف واحدة من أسرار النجم الشهير.
وشارك تومى لى جونز في سلسلة من الإعلانات التجارية في اليابان وهو ما يظهر مدى حب الشعب اليابانى له، فكانت أبرز هذه الاعلانات هى سلسلة من الإعلانات لمنوع من المشروبات.
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