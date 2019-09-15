شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر المسلسلات الدرامية فى تاريخ الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب الذى عقد أمس إلى الاهتمام بالأعمال الدرامية فى حضور نقيب الممثلين الفنان أشرف زكى وفى التقرير التالى نرصد أهم الأعمال التى شكلت وجدان ذكرياتنا ومازالت فى أذهان الجميع اثناء طرحها خاصة أنها تناقش قضايا هامة:

أول هذه الأعمال مسلسل "رأفت الهجان" وهو ليس فقط عملا وطنيا سياسيا ولكنه حمل جزءًا كبيرًا من حياة البطل "رأفت"، الذى وقعت فى حبه سيدات المجتمع الإسرائيلى مع اختلاف شخصياتهن، ورغم ذلك كان حب الوطن هو مهمته الأساسية وأولويات حياته، إلى أن شعر بأنه لن يستطع تكملة مشواره بعيدا عن "هيلين" السيدة التى ضعف أمامها "ديفيد شارل سمحون" وقرر أن يتزوجها وكان العمل يهدف لبث روح الانتماء بين جمهور المستمعين وغرس روح البطولة فى نفوس الأجيال الجديدة لما للمسلسل من تأثير كبير فى نفوس المصريين.





هناك أيضا مسلسل "ارابيسك" الذى قدمه الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج جمال عبدالحميد، فى مطلع تسعينيات القرن الماضى، التى دارت أحداثه من خلال شخصية حسن النعمانى أو حسن أرابيسك، التى جسدها الفنان ابن البلد صلاح السعدني، وهى الشخصية التى تتسم بالرجولة والشهامة ومساعدة كل من يحتاج إليه حيث أنه تعرض لأحداث اجتماعية ونفسية خاصة به من خلال علاقة زوجية فاشلة نتج عنها تصدع فى أخلاقيات هذا النموذج المصرى ليتحول إلى شخص مدمن لمخدر الحشيش، ومهمل فى عمله وفى حياته الشخصية ليعيش دنياه بالطول وبالعرض، دون النظر لأى اعتبارات أو حساب للمستقبل، مع احتفاظه واعتداده بمهنته كفنان صناعة الأرابيسك التى ورثها عن جدوده .

ويوجد أيضا مسلسل "المال والبنون" الذى أبدع فيه الكاتب الراحل محمد جلال عبدالقوى وكان بمثابة حجر الاساس في بناء سرحه مع الجمهور والذي كان التيمة الأولى لأعماله المعتمدة على إبراز القضايا الأخلاقية في المجتمع وإن كان يميل دائما إلى نهايات شبه مأساوية وتتميز بالصبغة الحزينة أكثر من النهايات المتفائلة.

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ويأتى ضمن القائمة مسلسل "الشهد والدموع" الذى دارت أحداثه حول الظلم وما يولده من كراهية وإنتقام في نفس المظلوم وهذا بدوره يؤدي لنظام إجتماعي غير مستقر بداية هناك حافظ الذى أدى دوره النجم يوسف شعبان وأخذ حق أخيه فمات من حسرته ولم يكتفي بهذا بل أستمر في تكدير حياة أبناء أخيه .

بالإضافة إلى الأعمال السابقة هناك مسلسل "دموع فى عيون وقحة" التى كانت من أوائل المسلسلات المصرية التي كشفت عن الجواسيس وأنشطة المخابرات العامة ودورهم في حرب أكتوبر ودارت احداثه في عدة بلدان بين مصر وإنجلترا وفرنسا واليونان.

وبطل المسلسل هو جمعة الشوان الذي لعب بطولته الممثل المصري عادل إمام.



