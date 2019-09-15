شكرا لقرائتكم خبر عن في 15 دقيقة فقط..النجمة الأمريكية بينويست تودع العزوبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت النجمة الأمريكية ميليسا بينويست (30 عاماً) العزوبية في حفل زواج لم يدم أكثر من 15 دقيقة في كاليفورنيا.
وأكد مصدر مقرب من بينويست لـ "بيبول" أنها تزوجت الممثل كريس وود (31 عاماً)، وأن حفل الزواج كان بسيطاً وهادئاً وجميلاً ومختصراً، ولم يدم أكثر من 15 دقيقة انتهت بالتهليل والهتاف من قبل الحاضرين.
يشار إلى أن الزواج جاء بعد ستة أشهر من إعلان بينويست خطبتها على وود في فبراير الماضي مستعرضة خاتم الألماس عبر حسابها على إنستجرام، معلقة «نعم.. نعم.. دائماً سأقول له نعم».
وظهر النجمان، يوم الجمعة، للمرة الأولى بعد الزواج على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع Saturn Awards في هوليوود.
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