بعد إتمامه 97 عاما.. نورمان لير أقدم الحاصلين على جائزة الـ Emmy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الكاتب والمنتج التليفزيونى "نورمان لير" أحد أكثر الأشخاص تكريمًا في تاريخ التليفزيون، والآن يضاف إلى تاريخه لقب جديد، حيث يعد "لير" أقدم شخص يفوز بجائزة الـ Emmy بعد أن تم عامه الـ 97 و 49 يوما.

وعندما سئل "لير" عن هذا الإنجاز، قال: "لا أفكر في الأمر كثيرا".

وسجل لير الرقم القياسي باعتباره من منتجي اثنين من البرامج وهم "Live in Front of a Studio Audience: Norma Lear’s ‘All in the Family "و" The Jeffersons "، اللذان يعرضان على شبكة ABC، وفاز في فئة البرامج المتميزة المباشرة.

وأعلن لير ومقدم البرامج جيمي كيميل أنهما يخططان لعروض خاصة مباشرة في وقت لاحق من العام، لكنهما رفضا تقديم تفاصيل.

وسئل لير أيضًا عن كيفية كتابته للعديد من الشخصيات الأمريكية من أصول أفريقية وخاصةً كتاب "The Jeffersons"، وأجاب عليهم بطريقة ساخرة، حيث قال "من الواضح أنك لم تلاحظ أنني أسود"، وأضاف أنه يحاول التركيز على أوجه التشابه العالمية بين جميع الناس.

ويأتي هذا الفوز بعد 48 عاما من فوز لير بجائزة Emmy in the Outstanding Series - Comedy لـ "All in the Family." وقد استمر في الفوز بأربعة Emmys لهذا العرض، ووضعه في Emmy Hall of Fame عام 1984، وقد فاز أيضًا بجائزتي Peabody وجائزة Honedy Center Honor وجائزة Woody Guthrie والميدالية الوطنية للفنون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap ".