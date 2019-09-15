"شعب الهريسة".. هند صبري تشارك في الانتخابات الرئاسية التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة، بعد مشاركتها في الانتخابات الرئاسية التونسية، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت وهي تبرز الحبر الفسفوري، وعلقت: "انتخابات تونس"، وارتدت هند تيشيرت أبيض ومكتوب عليه:" شعب الهريسة". وانطلقت انتخابات رئاسية مُبكرة في تونس، اليوم الأحد، لاختيار رئيسًا جديدًا للبلاد خلفًا للرئيس السابق الباجي قائد السبسي، الذي رحل عن عالمنا يوليو الماضي.

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