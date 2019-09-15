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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نشر الفنان كريم قاسم عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" صورة من كواليس تصوير الجزء الثالث لمسلسل "نصيبي وقسمتك"، تجمعه بالفنانة الشابة ملك قورة.
وكتب في تعليقه على الصورة "من أخر يوم تصوير حلقات مين طفى النور بمسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث".
ويجسد كريم دور شخص يُدعى "ربيع" وهو كومبارس يحاول تحقيق حلمه في أن يصبح ممثلًا مشهورًا، ومن المقرر عرض الحكاية الأحد المُقبل، المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.
جدير بالذكر أن كريم قاسم شارك في الجزء الثاني من المسلسل، من خلال حكاية "نظرة فابتسامة" بطولة شيري عادل وأحمد العوضي.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم قاسم ينتهي من تصوير "مين طفى النور" في "نصيبي وقسمتك3" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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