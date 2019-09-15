كارول سماحة بفستان أصفر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت المطربة اللبنانية كارول سماحة جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت كارول خلال الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستان أصفر لامع، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، أغنيتها "بتآمن بالصدفة"، من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري، وهي الأغنية الرسمية لفيلم "بالصدفة"، الذي تشارك في بطولته، ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 26 سبتمبر.

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