منتج "الفارس والأميرة" يكشف لـ"الخليج 365" مواعيد عرضه بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تشهد ثالث دورات مهرجان الجونة السينمائي المقرر افتتاحها الخميس المقبل 19 سبتمبر، العرض العالمي الأول لفيلم "الفارس والأميرة"، كأول فيلم عربي روائي طويل بالرسوم المتحركة.

منتج الفيلم العباس بن العباس، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "انتهت جميع مراحل إعداد الفيلم بالكامل ليرى النور بعد مشوار استمر 20 عامًا، ونحن حاليا بمرحلة تجهيز المطبوعات والفيديوهات الدعائية للعمل قبل عرضه".

وعن مواعيد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي، قال: "العرض العالمي الأول للفيلم يوم الاثنين 23 سبتمبر، كما نقيم عرضًا خاصًا للعائلات يوم الثلاثاء 24 سبتمبر".

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فيلم "الفارس والأميرة" شارك في تنفيذه أكثر من 220 فنانا وفنانة جرافيك، وتكلف إنتاجه 3 ملايين دولار، وهو تأليف وإخراج بشير الديك، تصميم شخصيات للفنان مصطفى حسين، موسيقى هيثم الخميسي، مونتاج سلافة نور الدين، أشعار عمرو حسني وزينب مبارك.

ويقوم الفنان مدحت صالح بالأداء الصوتي والغناء لشخصية "محمد بن القاسم"، ويشاركه البطولة محمد هنيدي، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبدالرحمن أبوزهرة، وسعيد صالح، أمينة رزق، إحسان القلعاوي، وغسان مطر، ومحمد الدفراوي، وعبلة كامل، ولقاء الخميسي.