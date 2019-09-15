"مؤذن الرسول في فيلم الرسالة" نافيًا وفاته لـ"الخليج 365": مللت الشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفى الفنان الليبي علي أحمد سالم، المعروف بأدائه شخصية بلال بن رباح "مؤذن الرسول" في فيلم "الرسالة" للمخرج مصطفى العقاد، الأنباء التي انتشرت الساعات الماضية وتفيد بوفاته.

وقال سالم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مللت هذه الشائعات التي كثرت وتوالت ولا أعلم سببها، كل ما أقوله الله يصلح حالنا وحالهم وحال كل الناس لما يحب ويرضى، ويجعل اهتمامهم بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم".

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وأشار إلى انشغاله حاليًا بالتجهيز لاحتفالية كبرى مقرر إقامتها غدًا في يوم الشهيد والمناضل الليبي عمر المختار 16 سبتمبر، مضيفًا: "اهتمامنا الأكبر منصب على الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية في موسمنا الثقافي لهذا العام 2019، ونحضر الغد 16 سبتمبر احتفالية يوم الشهيد عمر المختار، تضم نواحي فنية ولوجيستية، وقد نتمكن من نشرها على صفحة التواصل الاجتماعي للجمعية".

كان السيناريست الليبي أنيس بوجواري نفى في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وفاة علي أحمد سالم، مؤكدًا أنه بخير وصحة جيدة.

"الرسالة" عُرض لأول مرة في 1976 بفرنسا، قصة وسيناريو وحوار عبدالحميد جودة السحار، توفيق الحكيم، عبدالرحمن الشرقاوي، محمد علي ماهر وهاري كريج، إخراج مصطفى العقاد، بطولة عبدالله غيث، منى واصف، محمد العربي، محمد وفيق، أحمد مرعي، عبدالرحيم الزرقاني، حمدي غيث، سناء جميل، عبدالوارث عسر، عبدالعظيم عبدالحق، وعلي أحمد سالم.