عزت العلايلي في عيد ميلاده: "أمنيتي الستر والصحة وأستعد لعمل ضخم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

يحتفل الفنان عزت العلايلي، اليوم 15 سبتمبر، بعيد ميلاده الـ85، وهو واحدًا أبرز مبدعي السينما، ومن أشهر نجوم الوطن العربي.

وقال عزت العلايلي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "سعيد جدًا بالتهاني والرسائل التي أتلقاها من أصدقائي ومن الجمهور بمناسبة عيد ميلادي، وأوجه الشكر لكل من يهتم بتهنئتي".

وتابع: " شكرًا لكل من تذكر عيد ميلادي وحرص على الاتصال أو أرسل رسالة عبر السوشيال ميديا، مؤكدًا أن رسائل الجمهور من أهم الأشياء التي تسعده".

وأضاف: "لا أحتفل بعيد ميلادي بطريقة معينة، وأكون حريصا على الاحتفال به وسط أسرتي وأصدقائي، إذ يقومون بعمل حفل صغير للاحتفال بي"

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وعن أمنيته في العام الجديد قال:" ليس لدي أمنيات غير أن يديم الله عليه نعمتي الصحة والستر"

وتزامنًا مع عرض مسلسه الجديد "قيد عائلي2"، أوضح العلايلي أنه سعيد جدًا بردود الأفعال التي تصله عن المسلسل، وبتعاونه مع فريق عمل المسلسل ووسط مجموعة من شباب الفنانين التي يتوقع لهم مستقل مبهر".

وأوضح أنه يصور حاليا الحلقات المتبقية من مسلسله "قيد عائلي2"، ولم يتبقَّ غير أيام قليلة وأنتهي من التصوير خلال الأسبوع المقبل".

وكشف العلايلي أنه يستعد لمشروع فني جديد، وسيكون من المشاريع الضخمة، حيث يقوم حاليا بقراءة السيناريو، وسيتم الكشف عن تفاصيل عقب التعاقد عليه بشكل رسمي.