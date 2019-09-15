نشوى مصطفى تحتفل بتصدر أغنيتها ترند "يوتيوب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
أعربت الفنانة نشوي مصطفى عن سعادتها، بنجاح أغنيته الجديدة التي قدمته افي حفل زفاف ابنتها "مريم" الذي احتفلت به يوم الخميس الماضي.
ونشرت نشوى صورة من تصدر الأغنية ترند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكتبت:" أغنية فرح مريم بقت ترند".
واحتفلت الفنانة نشوى مصطفى بزفاف ابنتها مريم بحفل كبير أقيم يوم الخميس الماضي بأحد فنادق القاهرة، وأحيا الفنان مصطفى قمر حفل الزفاف، بحضور أسرة العروسين وعدد من نجوم الوسط الفني.
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