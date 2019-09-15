أنغام تعلق على جائزة زوجها: "وراء كل رجل عظيم أنغام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشرت الفنانة أنغام، صورة لها برفقة زوجها الموزع الموسقي أحمد إبراهيم، وياسين أمير نجل شقيقتها الراحلة غنوة، خلال تواجدهم في مهرجان الفضائيات العربية، أمس الجمعة.

وعبر خاصية "الاستوري"، بحسابها الرسمي على "انستجرام"، أعادت نشر صورة مجمعة لهم، مرفقة بتعليق: (وراء كل رجل عظيم أنغام).

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وحصلت أنغام على جائزة أفضل مطربة عربية لعام 2019، بينما حصل زوجها الموزع أحمد إبراهيم على جائزة أفضل موزع للعام ذاته، وحصل الطفل ياسين أمير على جائزة من نفس المهرجان.

وأُقيمت فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة، بعد اعتماد المهرجان رسميًا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات.