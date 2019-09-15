ماجد المصري يكشف لـ "الوفد" دور نجله في مسلسل "بحر"

أعرب الفنان ماجد المصري، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسله الجديد "بحر"، لافتًا إلى أن شركة سينرجي للإنتاج السينمائي بذلت قصارى جهدها حيث أنها لم تبخل على طاقكم العمل بشيء.
وأكد "المصري" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن نجله أدم هومن قام بتجسيد شخصية "بحر" أثناء مرحلة الطفولة، وأضاف أنه كان يخشى على نجله من رهبة الوقوف لأول مرة أمام الكاميرات.
وتابع :"أنه لايريد أن يُدخل بناته الوسط الفني خوفًا عليهم ولكن أدم سيصبحرجلًا ويعتمد عليه لذلك لايخشى دخوله هذا المجال".
يذكر أن مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح، إنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، ثراء جبيل، ميرنا نور الدين، كوكى، نورهان، فوزية محمد، محمد على رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، محمود جمعة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكى، منه عرفة.
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