حرص الفنان عاصي الحلاني على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه لكسور وإصابات كبيرة، إثر سقوطه قبل أيام من فوق ظهر حصانه، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
كتب الحلاني معلقًا على صورة له: "إلى جميع أحبائي وأصدقائي وجمهوري
وتابع : "اسأل الله أن يمدكم بالسعادة والفرح والحياة الكريمة ومطمئنكم أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى وبرعايته له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريبًا، لكم مني كل الحب والوفاء والتقدير".
جدير بالذكر أن أخر أعمال عاصي الحلاني كانت أغنية "لبيكي يا جزائر"، التي طرحها منتصف يوليو الماضي، وغناها لمشاركة ابنته ماريتا الحلاني، من كلمات مضر شغالة، ألحان فاروق الجزائري، توزيع خليل ابو عبيد .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول تعليق من عاصي الحلاني بعد سقوطه من فوق الحصان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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