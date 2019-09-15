المكسيك تحتفل بعيدها الوطني بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفال دولة المكسيك بعيدها الوطنى، الذى يقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة، حيث تقدم فرقة الماس دي كورداس حفلًا فى الثامنة مساء غدٍ الإثنين 16 سبتمبرعلى المسرح الصغير.
أعدت الفرقة برنامجًا مميزًا يعبر عن الطبيعة الفنية فى البلاد، ويشمل فقرات غنائية وموسيقية عدة منها هوابانجو، المسافر، سمائي الجميلة، الملك، رقصة القبعة،المكسيك الحبيبة وتحيا المكسيك.
يذكر أن فرقة الماس دي كورداس تكونت في أغسطس 2015 في مدينة أواكساكا جنوب المكسيك بهدف نشر الفنون والثقافة المحلية، شاركت في العديد من المهرجانات بمختلف الدول، منها الولايات المتحده الأمريكية، أمريكا اللاتينية والصين، كما قدمت الكثير من العروض الناجحة.
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