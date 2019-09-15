بدأت منذ قليل وقائع الجلسة الثانية "مداخل لدراسة المسرح الأفريقي"، والتي تقام ضمن المحور الفكري بمهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ 26.

يدير الجلسة د. محمد أمين عبدالصمد، ويتحدث خلالها كلا من "آوي مانا أسيدو"، وهو محاضر في قسم الفنون المسرحية بجامعة غانا، و"لوت زينب" أستاذة جامعية في المدرسة العليا للأساتذة مستغانم الجزائر، ناقدة وباحثة أدبية، و"جاستين جون بيلي" مخرج وممثل ومصمم رقص، وأستاذ مساعد بجامعة جوبا، جنوب السودان، و"آسيموي ديبورا كاوي" وهي مؤلفة ومخرجة مسرحية، وعضو مؤسس لمهرجان كامبالا الدولي للمسرح "أوغندا".



عبدالصمد، ويتحدث خلالها كلا من "آوي مانا أسيدو"، وهو محاضر في قسم الفنون المسرحية بجامعة غانا، و"لوت زينب" أستاذة جامعية في المدرسة العليا للأساتذة مستغانم الجزائر، ناقدة وباحثة أدبية، و"جاستين جون بيلي" مخرج وممثل ومصمم رقص، وأستاذ مساعد بجامعة جوبا، جنوب السودان، و"آسيموي ديبورا كاوي" وهي مؤلفة ومخرجة مسرحية، وعضو مؤسس لمهرجان كامبالا الدولي للمسرح "أوغندا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انطلاق جلسة مداخل لدراسة المسرح الأفريقي بالمعاصر والتجريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.