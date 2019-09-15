الثلاثاء.. توفيق عبدالحميد ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

يحل الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، ضيفًا في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع عبر شاشة dmc، وذلك مساء الثلاثاءالمقبل.
من المقرر أن يتحدث "عبد الحميد" خلال الحلقة عن سبب غيابه عن الساحة الفنية، والشائعات التيتعرض لها في الفترة الأخيرة، كما يكشف عن أسرارٍ حول حياته الشخصية.
يذكر أن برنامج «صاحبة السعادة» تقدمه الفنانة إسعاد يونس على فضائيات DMC في تمام الحادية عشرة مساء كل ثلاثاء.
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