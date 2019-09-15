بالصور.. عرض تطبيقي للمتدربين في ختام ورشة الدراماتورج بالمعاصر والتجريبي

بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الخامس والأخير من ورشة الدراماتورج للمدرب الأسترالي بيتر إيكرسول، ضمن فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي.

أوضح بيتر أنه سوف يقوم بمراجعة ما تم خلال الأيام الماضية للورشة وبعدها يقوم المتدربون بتطبيق نظريات الدراماتورج الحديثة من خلال تقديم عرض مسرحي من كل متدرب وسيكون هناك تخصيص وقت للإجابة على الاستفسار.

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وقام بيتر بمراجعة الجزء الذي يخص

كتاب أرسطو في الشعر والدراماتورج الحديثة، والتي تعد واقعية بشكل كبير، و خرج منها مصطلح الدراماتورجي الاجتماعي، ثم تحدث عن الدراماتورج والميديا الحديثة التي تعتمد على التقنيات البصرية والتركيز على الجوانب البصرية والتصميم الخاص بالعرض المسرحي، وهو يمثل جانبًا مهمَّا في العمل المسرحي.

وأوضح إيكرسل أن الجمهور يعتمد من خلال الدراماتورج

الحديثة على البصريات، مشيرًا إلى أن التحدي الذي يواجه كتاب المسرح هو العوامل البصرية والأدوات التي تستخدم على خشبة المسرح والتي ستنقل المعنى للجمهور.

كما تحدث عن الدراماتورجي وعلاقته بالمكان والزمان والبيئة المحلية، وكيفية عمل بحث قبل تقديم عمل مسرحي مع عرض تجربة شخصية للمتدرب، وقام بيتر بمراجعة تطبيق عملي وهو عمل مسرحية تخص القاهرة بنظرية الدراماتورج الحديثة، ثم قام كل متدرب بعرض أفكاره فيما يخص العرض الذي سيقدمه وكيف يستطيع كل متدرب نقل أفكاره للجمهور وكيف سيحدث تصاعد للفكرة .

