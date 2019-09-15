بدأت منذ قليل أولى فعاليات المحور الفكرى الأفريقى المقام بالمجلس الأعلى للثقافة، ضمن فعاليات الدورة ال26 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى .
ولقد بدأت الجلسة الافتتاحية بعنوان المسرح الأفريقي "حول إشكالية التعريف والتصنيف والنقد"، ويديرالجلسة ويلقي كلمة الهيئة الدولية للمسرح ITI سفير اليونسكو للسلام، والأمين العام للهيئة "علي مهدي" السودان.
ويتحدث بالجلسة المؤلف المسرحى النيجيرى كينيه إيجوينو حول "قضايا النوع والهُوية في المسرح والأداء الأفريقي المعاصر"، وتلقى د. إيمان عز الدين أستاذ النقد المصرية كلمة بعنوان"الاتجاهات النقدية المعاصرة في المسرح الأفريقي جنوب الصحراء" .
جدير بالذكر أنه الجلسة أقيمت في حضور عدد من كبار المسرحيين والنقاد والباحثين الأفارقة والأجانب لمناقشة قضايا المسرح الأفريقي بدعم من المعهد الدولى للمسرح .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية للمحور الأفريقى بالمعاصر والتجريبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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