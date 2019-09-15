بلاغ جديد إلى النائب العام من ريهام سعيد ضد سما المصري ومطالبة بمحاكمتها جنائيا

كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 02:54 مساءً - من جديد ومع استمرار المناوشات بين كلا من الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” والفنانة الاستعراضية المصرية ” سما المصري ” تقدمت ريهام سعيد ببلاغا إلى النائب العام المصري يوم أمس السبت ضد سما المصري .

وتضمن البلاغ الذي قدمه المحامي ” شعبان سعيد ” عددا من الاتهامات ضد سما المصري بكونها تقوم بنشر مقاطع مصورة وفيديوهات إباحية على شبكة المعلومات الدولية مما يعمل على نشر الفاحشة والفسوق وتعد منافية للعادات والتقاليد .

كما طالب البلاغ بتقديم سما المصري إلى المحاكمة الجنائية .

وأرفق مع البلاغ أسطوانة مدمجة تحتوي على مجموعة من الصور التي تستعرض فيها سما أجزاء من جسدها وتجلس في غرفة النوم بملابس عارية .

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واحتوت أيضا على مقاطع فيديوهات منها وهي في حمام السباحة وآخر الأغنية الشهيرة التي قدمتها وتحمل إسم ” أحمد الشبشب ضاع ” .. ومقطع آخر وهي تلاحق خروف وتتعمد السقوط أرضا بطريقة بها إيحاءات جنسية .

وجاء في نص البيان : ” سما المصري اعتادت نشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية وتقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة ” .

وأشارت ريهام سعيد في بلاغها أن سما المصري تتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث صور فوتوغرافية وفيديوهات جنسية جاعلة منها مهنتها التي تتكسب منها وتعتدي على الثوابت والعادات والتقاليد وتدعو من خلاله للرذيلة وإثارة الغرائز .