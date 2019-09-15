شاهد.. شمس الكويتية بتصريح قوي عن اليسا!

كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 02:54 مساءً - فاجأت الفنانة الكويتية شمس متابعيها بصراحتها وجرأتها في الاجابة على سؤال عن اهم مطربة في العالم العربي.

ففي بث مباشر على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أجابت شمس على أسئلة جمهورها، منها سؤال عن أهم فنانة موجودة في الساحة الغنائية حاليا.

وقالت شمس الكويتية أن أهم فنانة برأيها هي إليسا، ليس فقط الآن بل منذ سنوات، موضحة أن أهمية الفنان لا تتوقف على عدد الحفلات، بل تقاس بنجاح ألبوماته.

أكدت شمس أن إليسا تحقق مع كل ألبوم تصدره نجاحات كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي، فنجاحها ليس مجرد كلام يقال بل هو نجاح على أرض الواقع.