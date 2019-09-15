كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 02:54 مساءً - فاجأت الفنانة الكويتية شمس متابعيها بصراحتها وجرأتها في الاجابة على سؤال عن اهم مطربة في العالم العربي.
ففي بث مباشر على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أجابت شمس على أسئلة جمهورها، منها سؤال عن أهم فنانة موجودة في الساحة الغنائية حاليا.
وقالت شمس الكويتية أن أهم فنانة برأيها هي إليسا، ليس فقط الآن بل منذ سنوات، موضحة أن أهمية الفنان لا تتوقف على عدد الحفلات، بل تقاس بنجاح ألبوماته.
أكدت شمس أن إليسا تحقق مع كل ألبوم تصدره نجاحات كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي، فنجاحها ليس مجرد كلام يقال بل هو نجاح على أرض الواقع.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شمس الكويتية بتصريح قوي عن اليسا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.