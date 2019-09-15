تعرف على قائمة أكثر الشخصيات المسلمة المؤثرة في العالم

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كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 02:54 مساءً - كشف المركز الملكي للدراسات الإستراتيجية الإسلامية في الأردن عن المنشور السنوي الذي يضم أكثر من 500 شخصا مسلما ذو تأثير في العالم لعام 2019 .
وتصدر القائمة الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” وملك السعودية ” سلمان بن عبد العزيز ” وملك الأردن ” عبدالله الثاني ” وشيخ الأزهر الدكتور ” أحمد الطيب ” .
في حين ضم أول 50 اسم منها مفتي جمهرية مصر العربية السابق الدكتور ” على جمعة ” والشيخ ” حبيب على الجفري ” والداعية المصري ” معز مسعود ” ولاعب منتخب مصر لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” .. والمطربين ماهر زين وسامي يوسف .
كما تضمنت القائمة أيضا الشيخ ” محمد بن راشد آل مكتوم ” حاكم إمارة دبي و” محمد بن زايد آل نهيان ” حاكم إمارة أبو ظبي .. ورئيس الوزراء الباكستاني ” عمران خان ” وولي العهد السعودي ” محمد بن سلمان ” و ” مهاتير محمد ” رئيس وزراء ماليزيا .. إلى جانب عدد من المفكرين والرياضيين .
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