إيد شيران يبني ملعب كرة قدم في منزله..صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت جريدة الديلي ميل البريطانية عن أن المغني البريطاني ايد شيران قرر بناء ملعب كرة قدم في منزله مدينة سوفولك البريطانية،والذي يقدر ثمنه بـ٣٧ مليون دولار أمريكي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن شيران سوف يقوم ببناء ملعب كرة القدم على مساحة ١٦ فدانا، بسبب هوسه وعشقه لكرة القدم رغبته في إقامة مبارايات مع اصدقائه المقربين.

ولفتت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن إيد شيران توعد بإطفاء إضاءة الملاعب في منتصف الليل حتى لا يتسبب في إزعاج جيرانه كما حدث من قبل عندما اعربوا عن غضبهم بسبب الضوضاء التي يسببها لهم بسبب موسيقاه.

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والجدير بالذكر أن ايد شيران صنف المطرب الاعلى ربحا في العالم بتجاوز ثروته الـ300 مليون دولار أمريكي.

وعلى جانب أخر، كلف المنزل الذي يعيش به النجم والمطرب البريطاني الشهير إيد شيران، والذي تصل تكلفته لـ 20 مليون جنية استرليني، ملايين الجنيهات أيضا بسبب قربه من مجموعة من الجيران.

وفي التفاصيل فإن المطرب الشهير البالغ من العمر 28 عاما، يجري بمنزله جميع البروفات الخاصة بألبوماته الجديدة وحفلاته الغنائية.

وكشفت جريدة الديلي ميل البريطانية، أن عزف شيران المتواصل للموسيقى عرضه للشكوى من جانب جيرانه لأكثر من مرة، وسلط في بعض الأحيان لاستدعاء الشرطة لإجباره على التوقف.