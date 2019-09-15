الحكم بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت محكمة جنح أكتوبر، حكماً بحبس الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، لمدة عامين.

جاء الحكم في قضية اتهامه بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته الفنانة السورية سارة نخلة.

أحمد عبدالله محمود، كان قد تقدم بالمعارضة على الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جنح أكتوبر بحبسه لمدة عامين، وصدر بحقه الحكم المتقدم “حضوريا”.

وأكد المحامي عاصم قنديل أن الحكم الصادر لصالح موكلته سارة نخلة حضوري، وهو ما يعني أن حضور أحمد عبدالله الاستئناف أصبح وجوبياً.

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بينما أوضح المحامي شعبان سعيد، أنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله أحمد عبد الله محمود، خلال 10 أيام.

من ناحية أخرى عبرت الفنانة السورية سارة نحلة، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، عن سعادتها بانتصارها على احمد عبدالله محمود، وتشكر القضاء المصري.

كما توضح فيه انتصارها بعد طول انتظار على زوجها، الذي يرفض تطليقها، وذلك بعد صدور الحكم بحبسه في قضية التبديد التي أقامتها ضده.

وحكت سارة كيف أنها تحملت كل الظلم الذي وقع عليها من دون اللجوء إلى المحكمة أملاً في انتهاء الأزمة بشكل ودي، ورغم تدخل العديد من الأصدقاء بينهما، إلا أنه أصر على موقفه مما اضطرها لاتخاذ خطوة المحكمة.